"طلقة حظ" لـ مصطفي خاطر تقتنص التكريمات والجوائز من ماسبيرو

يستضيف برنامج "مساء النجوم" أبطال وصناع مسلسل "طلقة حظ"، في سهرة خاصة اليوم ثاني أيام عيد الفطر المبارك، في تمام الـ ١٠ مساء علي شاشة الفضائية المصرية، ويعاد الجمعة ١٢ منتصف الليل.





ويستضيف ماسبيرو النجم مصطفى خاطر، والفنانة إيمي سالم والمخرج احمد خالد أمين والسيناريست إيهاب بليبل، ويتحدثون عن كواليس العمل، والخطوات والاحداث التي أدت الي هذا النجاح.





كما تم تكريمهم لتقديمهم أفضل مسلسل كوميدي اجتماعي لرمضان ٢٠١٩ بناءا علي استفتاء وتصويت صفحة مساء النجوم.





والبرنامج إعداد وتقديم نانسي حمزة ومن إخراج محمد عمران وإشراف فني سعيد ابو جميل رئيس القناة الفضائية و ميرفت إمام مدير عام المنوعات