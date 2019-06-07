نشرة أخبار منتصف الليل.. الرئيس الجزائري المؤقت يدعو للحوار

توالت الأخبار طيلة اليوم على الصعيد المحلي والدولي، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها، روسيا والسعودية تبحثان توازن أسواق النفط، والقوات الأفغانية تقتحم أحد سجون طالبان.

"رقمنة آثار الجيزة".. مشروع أمريكي لاستكشاف الآثار المصرية عن بعد

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" عن مشروع أمريكي جديد لرقمنة المواقع الآثرية في محافظة الجيزة، من أجل تيسير استكشافها عن بعد، مما يمثل فرصة لإدخال أيقونات التاريخ المصري القديم إلى العصر الحديث.

سيارة تدهس طفلاً أثناء لهوه بمنطقة عين حلوان

تعرض طفل في مقتبل العقد الأول من العمر، لحادث دهس، أثناء لهوه بمنطقة عين حلوان، مما تسبب في دخوله في غيبوبة تامة، ونقله إلى مستشفى النصر العمالي، في حالة خطرة.

روسيا والسعودية تبحثان توازن أسواق النفط

بحث وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، الخميس، مع ونظيره السعودي خالد الفالح، دور البلدين لتحقيق المزيد من التوازن في أسواق النفط.

الرئيس الجزائري المؤقت يدعو للحوار

دعا الرئيس الجزائري الانتقالي عبد القادر بن صالح، في "خطاب إلى الأمة" ألقاه، مساء الخميس، الطبقة السياسية والمجتمع المدني إلى حوار للوصول إلى توافق على تنظيم انتخابات رئاسية "في أقرب الآجال"، وذلك بعد إعلان المجلس الدستوري أخيراً "استحالة" إجراء الانتخابات في 4 يوليو المقبل.

القوات الأفغانية تقتحم أحد سجون طالبان

اقتحمت قوات العمليات الخاصة الأفغانية، اليوم الخميس، أحد السجون التابعة لحركة طالبان في إقليم باكتيا جنوب شرق البلاد.وقالت العمليات الخاصة الأفغانية.