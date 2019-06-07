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تطورات جديدة في مفاوضات الأهلي مع مهاجم المقاولون

الجمعة 07/يونيو/2019 - 12:16 ص
تطورات جديدة في مفاوضات الأهلي مع مهاجم المقاولون
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مني العوضي
 
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شهدت مفاوضات النادي الأهلي مع أحمد علي مهاجم المقاولون العرب خطوة جديدة مفاجئة بعد فترة من المناقشات بينهما.


وذكر مصدر مقرب من اللاعب في تصريحات صحفية، أنه كانت هناك مفاوضات من الأهلي لجس نبض اللاعب ومعرفة إمكانية انتقاله إلى الأحمر في الفترة الحالية.


وأوضح المصدر في تصريحاته أن علي كان يرحب بفكرة انتقاله للأهلي ولكن يبدو أن الأهلي قد تراجع عن فكرة ضمه.


وأشار المصدر إلى أن المفاوضات لم تصل لإدارة نادي المقاولون العرب بينما كانت بين الأهلي واللاعب ووكيله.


الجدير بالذكر أن أحمد علي قد انضم إلى قائمة منتخب مصر الأولية تحت قيادة المكسيكي خافيير أجيري، والتي تستعد لخوض نهائيات بطولة أمم أفريقيا.

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