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برشلونة يحسم مستقبل كوتينيو بهذا القرار

الجمعة 07/يونيو/2019 - 12:07 ص
برشلونة يحسم مستقبل كوتينيو بهذا القرار
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عمر عبدالعزيز
 
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أفادت تقارير إذاعية إسبانية، أن نادي برشلونة الإسباني يسعى لحسم مستقبل نجم وسط الفريق، البرازيلي فيليبي كوتينيو، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وبحسب ما ذكرته إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، فإن كوتينيو قد طلب الخروج، والنادي الكتالوني يعرف ذلك، حيث أن كوتينيو يرى أنه غير سعيد ولم يتكيف جيدا مع النادي.

ومن ثم فإن اللاعب سيبحث عن مخرج سريع، ولكن هذا الكلام مازال مبكر وغير معروف، وما سيحدث هو أن اللاعب يركز حاليا على كوبا أمريكا مع منتخب بلاده.
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