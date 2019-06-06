نجم الأرجنتين: ميسي شعر بالذهول لمستويات دي يونج

أشار النجم الدولي الهولندي تاجليافيكو، مدافع فريق أياكس أمستردام الهولندي أنه قد سأله ليونيل ميسي عن نجك وسط البارسا الجديد فرانكي دي يونج، حيث تفاجئ ميسي بأسلوبه في اللعب.





وقال تاجليافيكو في تصريحات صحفية: "يجب أن أعترف أنني فوجئت قليلاً عندما رأيته للمرة الأولى في أياكس، إنه أحد أفضل لاعبي الوسط في العالم".



