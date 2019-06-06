ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

نجم الأرجنتين: ميسي شعر بالذهول لمستويات دي يونج

الخميس 06/يونيو/2019 - 11:58 م
نجم الأرجنتين: ميسي شعر بالذهول لمستويات دي يونج
Advertisements
طباعة
عمر عبدالعزيز
 
Advertisements
أشار النجم الدولي الهولندي تاجليافيكو، مدافع فريق أياكس أمستردام الهولندي أنه قد سأله ليونيل ميسي عن نجك وسط البارسا الجديد فرانكي دي يونج، حيث تفاجئ ميسي بأسلوبه في اللعب.

وقال تاجليافيكو في تصريحات صحفية: "يجب أن أعترف أنني فوجئت قليلاً عندما رأيته للمرة الأولى في أياكس، إنه أحد أفضل لاعبي الوسط في العالم".

واختتم نجم التانجو بقوله: "دي ليخت شخصية كبيرة ومهمة للغاية، سواء من الناحية الفنية أو التكتيكية، سوف يقوم بعمل جيد أينما قرر الذهاب، يبلغ من العمر 19 عاما فقط، وقد حصل على مسيرة مهنية كاملة".
Advertisements
المزيد عن: منتخب الارجنتين تاجليافيكيو برشلونة اياكس امستردام
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح خالد جلال مع الزمالك الفترة القادمة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية
هولندا
3
x
20:45
1
إنجلترا
مباريات دولية ودية
البرازيل - أساسي
2
x
02:30
0
قطر - أساسي