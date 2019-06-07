برشلونة يقترب من إعادة نجمه "المنبوذ"
الجمعة 07/يونيو/2019 - 12:02 ص
مني العوضي
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كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن صرف إدارة ريال
مدريد النظر في مسألة انضمام نيمار إلى صفوف الملكي بعد اتهامه باغتصاب فتاة مؤخراً
وبعد رفضه اللعب للأبيض.
وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن
البرازيلي نيمار يسعى لتصحيح علاقته مع برشلونة، والاعتذار عن الطريقة التي غادر بها
النادي الكتالوني قبل موسمين.
وقالت الصحيفة الإسبانية، إن نادي برشلونة يسعى
لإعادة نيمار أولًا، والتأكد من استعداد باريس لبيعه للدخول في مفاوضات.
وأوضح الصحيفة رفض نيمار الانتقال لريال مدريد،
خطوة ذكية من اللاعب البرازيلي في سبيل العودة إلى برشلونة حال رغبة باريس سان جيرمان
في تقليص الأجور.
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