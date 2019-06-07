صدام ناري بين أهلي جدة وبشكتاش التركي على صفقة عراقية
الجمعة 07/يونيو/2019 - 12:00 ص
محمد أيمن
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دخل إدارة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي في مفاوضات جادة من أجل الحصول على الدولي العراقي علي عندنان نجم نادي أودينيزي الايطالي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.
وفي تقرير مطول نشره موقع " توتو ميركاتو " الايطالي اليوم الخميس أكد أن عدنان الذي يلعب حالياً معار لصفوف فريق نادي فانكفور الكندي لن يستكمل مسيرته في إيطاليا بعد أن تلقى عرض من الفريق السعودي.
ودخل نادي بشكتاش التركي على خط المفاوضات للحصول على خدمات اللاعب للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة على الرغم من أن عرض النادي السعودي لا يمكن رفضه بسبب الجوانب المادية المرتفعة.
وكان عدنان قد تعرض للإيقاف الدولي لمدة ستة أشهر بسبب تأثير وكيل أعماله على بعض اللاعبين.
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