ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

صدام ناري بين أهلي جدة وبشكتاش التركي على صفقة عراقية

الجمعة 07/يونيو/2019 - 12:00 ص
صدام ناري بين أهلي جدة وبشكتاش التركي على صفقة عراقية
Advertisements
طباعة
محمد أيمن
 
Advertisements

دخل إدارة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي في مفاوضات جادة من أجل الحصول على الدولي العراقي علي عندنان نجم نادي أودينيزي الايطالي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.


وفي تقرير مطول نشره موقع " توتو ميركاتو " الايطالي اليوم الخميس أكد أن عدنان الذي يلعب حالياً معار لصفوف فريق نادي فانكفور الكندي لن يستكمل مسيرته في إيطاليا بعد أن تلقى عرض من الفريق السعودي.


ودخل نادي بشكتاش التركي على خط المفاوضات للحصول على خدمات اللاعب للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة على الرغم من أن عرض النادي السعودي لا يمكن رفضه بسبب الجوانب المادية المرتفعة.


وكان عدنان قد تعرض للإيقاف الدولي لمدة ستة أشهر بسبب تأثير وكيل أعماله على بعض اللاعبين.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح خالد جلال مع الزمالك الفترة القادمة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية
هولندا
3
x
20:45
1
إنجلترا
مباريات دولية ودية
البرازيل - أساسي
2
x
02:30
0
قطر - أساسي