صدام ناري بين أهلي جدة وبشكتاش التركي على صفقة عراقية

دخل إدارة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي في مفاوضات جادة من أجل الحصول على الدولي العراقي علي عندنان نجم نادي أودينيزي الايطالي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.





وفي تقرير مطول نشره موقع " توتو ميركاتو " الايطالي اليوم الخميس أكد أن عدنان الذي يلعب حالياً معار لصفوف فريق نادي فانكفور الكندي لن يستكمل مسيرته في إيطاليا بعد أن تلقى عرض من الفريق السعودي.



