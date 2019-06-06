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خلايا قطرية تزعم دخول الحوثيين للخوبة بالسعودية

الخميس 06/يونيو/2019 - 11:53 م
خلايا قطرية تزعم دخول الحوثيين للخوبة بالسعودية
مدينة الخوبة
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وكالات
 
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زعمت خلايا قطرية، أن ميليشيا الحوثي دخلت مدينة الخوبة جنوب شرقي العاصمة الإدارية جازان في السعودية.

ونشرت الخلايا القطرية فيديو مفبرك يعود لعام 2014، وكان في إحدى الدول المجاورة أثناء تفريق عناصر خارجة عن القانون؛ حيث قامت قوات مكافحة الشغب بتفريقهم.

وفبركت ميليشيا الحوثي الفيديو عام 2017، قبل أن تقوم خلايا قطرية بفبركته وتداوله مجدداً الآن.

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