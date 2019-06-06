مسؤول كبير ببرشلونة: نفضل التعاقد مع هذا اللاعب وليس جريزمان !

أفادت تقارير صحفية إسبانية، أن هناك مسؤول كبير ببرشلونة الإسباني، يوضح أنه لا يفضل التعاقد مع النجم الدولي الفرنسي أنطوان جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد.





وصرح كارلس ريكساش (مستشار جوسيب ماريا بارثوميو رئيس برشلونة): "بالنسبة لي سأختار أن نضم نيمار دا سيلفا وليس جريزمان".



