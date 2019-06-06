حقيقة مقطع الحوثي الذي زعم فيه دخول "الخوبة".. لم يسجل في السعودية (فيديو)

كشفت مصادر صحفية أن المقطع الذي روجت له خلايا قطر والحوثيون مفبرك، ولم يتم تسجيله داخل الأراضي السعودية على الإطلاق بل كان في دولة مجاورة، كما أن الأوضاع في الخوبة والحدود آمنة ولم يتمكن الحوثي من الاقتراب منها.





وأوضحت المصادر أن مقطع الفيديو تم تصويره بإحدى الدول المجاورة في عام ٢٠١٤ م أثناء تفريق عناصر خارجة عن القانون، وقامت قوات مكافحة الشغب بتفريق المتظاهرين.



