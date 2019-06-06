بعد اقترابه من ريال مدريد.. كلوب يحدد بديل صلاح في ليفربول
الخميس 06/يونيو/2019 - 11:45 م
محمد أيمن
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حدد يورجن كلوب المدير الفنى الألماني لفريق
ليفربول الإنجليزي بديل محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى وهداف الفريق، في حال رحيله
بعد تلقيه عروض كبيرة خلال الفترة الحالية بعد التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا.
وذكرت صحيفة "ليكيب الفرنسية" أن كلوب
حدد التعاقد مع نيكولاس بيبي لاعب كوتديفوار ونجم ليل الفرنسي والذي حدد فريقه 80 مليون
يورو للتعاقد معه.
وكان ذكرت تقارير صحفية عن رفض محمد صلاح لعرض
ضخم من ريال مدريد كان مقابل 200 مليون يورو.
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