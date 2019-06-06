انتهاء المرحلة الثانية من انتخابات الاتحاد السعودي

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الخميس، انتهاء لجنة الانتخابات من فحص قوائم المرشحين لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة في الاقتراع المقرَّر في 29 يونيو الجاري.





وذكرت صحيفة”الرياضية” السعودية، إن فحص القوائم،هو ثاني مراحل البرنامج الزمني للانتخابات، على أن تعلن اللجنة، التي يترأسها بندر الحميداني، غدًا الجمعة، قوائم المرشحين الأولية، علمًا أنه تقدم تقدمت للانتخابات قائمتان، الأولى يترأسها ياسر المسحل والثانية يترأسها فهد اللهيب.





وحددت اللوائح ايضا، 3 أيام لتقديم الطعون والتظلمات على قوائم المرشحين، هى 9 و10 و11 يونيو، و5 أيام للفصل في الطعون والتظلمات، من 12 حتى 16 يونيو المقبل، وانسحاب المرشحين سيكون في 17 و18 يونيو، فيما ستعلن قوائم المرشحين النهائية في 19 يونيو، على أن يكون يوم الاقتراع في 29 يونيو..





وتمتد الدورة القادمة لمجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ،فى الفترة مابين 2019 وحتى 2023.



