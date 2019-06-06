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شاهد.. ككيف احتفلت بلقيس بعيد الفطر المبارك (صورة)

الخميس 06/يونيو/2019 - 11:41 م
شاهد.. ككيف احتفلت بلقيس بعيد الفطر المبارك (صورة)
بلقيس
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الفجر الفني
 
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تحتفل النجمة بلقيس فتحي بعيد الفطر المبارك وسط أجواء مميّزة مع عائلتها الصغيرة.

وشاركت بلقيس الجمهور عبر مواقع التواصل الإجتماعي بصورة جديدة تجمعها مع زوجها رجل الأعمال السعودي سلطان عبد اللطيف وابنهما الوحيد “تركي”، وبتعليقها عليها كتبت: “ومن بعد الزحمة نقولكم كل عيد وأنتو بخير وسعادة والله يحقق لكم أمانيكم يا رب “.

وكانت بلقيس وزوجها قد رزقا بطفلهما الأوّل في شهر أيار/مايو من عام 2018.

الجدير ذكره أن آخر أعمال بلقيس فتحي الفنية كانت أغنية أغنية “أنا ما أعتقد”، من كلمات أحمد الصانع وألحان فايز السعيد وتوزيع زيد عادل.


شاهد.. ككيف احتفلت بلقيس بعيد الفطر المبارك (صورة)
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