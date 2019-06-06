هولندا تطيح بانجلترا وتتأهل إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية

نجح منتخب هولندا في تحقيق الفوز على منتخب إنجلترا، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات دور النصف نهائي من بطولة دوري الأمم الأوروبية.





وسجل ماركوس راشفورد الهدف الأول في الدقيقة 32 من الشوط الأول، وتعادل ماتياس دي ليخت لهولندا في الدقيقة 73، واحرز والكر الهدف الثاني للطواحين بالخطأ في مرماه في الدقيقة 97 من الشوط الأول الإضافي، واختتم بروميس المباراة بالهدف الثالث في الدقيقة 114 من الشوط الثاني الإضافي.





ويلتقي منتخب هولندا ضد منتخب البرتغال، في المباراة النهائية لنهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية.



