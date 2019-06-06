روسيا تبحث مع السعودية تأجيل أجتماع "أوبك" المرتقب

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الخميس، إنه ونظيره السعودي خالد الفالح بحثا كيف يمكن للبلدين أن يحققا مزيدا من التوازن في أسواق النفط.

وأضاف قائلا ”بحثنا الوضع في السوق واتفقنا على أن نتعاون أكثر بهدف تحقيق التوازن بالسوق.“

واشار" نوفاك" إلى أنهم ناقش ايضًا إرجاء الاجتماع القادم المقرر لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إلى الرابع من يوليو بدلا من موعده الحالي في 25 يونيو، والذي كان يعد اجتماع مرتقب لبحث اوضاع سوق النفط ومناقشة تمديد اتفاق خفض الأنتاج لدعم الأسعار الذي سينتهي في يونيو القادم.