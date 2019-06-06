لوكا يوفيتش ينضم لقائمة عظماء ريال مدريد

*هونتيلار.. جاء من أياكس في عام 2009 بسمعة عالية جدًا ولكن غادر بعد عام واحد فقط

السعر: 20 مليون يورو.

التقييم : 4/10

*كريم بنزيما.. سواء في ليون أو ريال مدريد ، أنتج الفرنسي دومًا أعدادًا جيدة للأهداف ، لكن كفاءته أمام المرمى كانت أحيانًا موضع تساؤل يحظى بنزيما بتقدير كبير لعمله

السعر: 35 مليون يورو.

التقييم : 7/10





*مايكل أوين.. لم يكن لديه أطول من ذلك ولكنه امتلك موهبة للتسجيل عندما التحق من ليفربول في عام 2004 كانت هناك بعض اللحظات البارزة خلال عامه الوحيد باللون الأبيض ، ولكن كان عليه أن يلعب بديل لراؤول ورونالدو في الفريق.

السعر: 12 مليون يورو.