لوكا يوفيتش ينضم لقائمة عظماء ريال مدريد
الخميس 06/يونيو/2019 - 11:08 م
عمر عبدالعزيز
Advertisements
Advertisements
انضم النجم الدولي الصربي لوكا يوفيتش لاعب ريال مدريد الإسباني، إلى قائمة أفضل المهاجمين الذي تعاقد معهم ريال مدريد منذ وصول هوجو سانشيز إلى ملعب سانتياجو بيرنابيو في عام 1985.
ويفخر ريال مدريد بتوقيعه مهاجمين ذوي جودة عالية وأصبح لوكا يوفيتش أحدث لاعب ينضم إلى هذه القائمة المرموقة لقد ألقينا نظرة على 9 الذي وقع معهم ريال مدريد وكم تكلفته ومدى أدائها في النادي.
ونستعرض لكم أبرز مهاجمي ريال مدريد (عدد المباريات - الأهداف - معدل/ مباراة)، على النحو التالي :
*هوجو سانشيز.. ارتدى المهاجم المكسيكي ، الذي سبق له اللعب مع أتلتيكو مدريد ، القميص الأبيض بين عامي 1985 و 1992 إمتلك موهبة كبيرة وإفتقر فقط لدوري الأبطال.
السعر: 1.26 مليون يورو.
التقييم : 9/10
*ايفان زامورانو.. التشي جاء لسد فراغ رحيل سانشيز قادما من إشبيلية بجائزة البيبيتشي خلال موسم 1994/1995 حيث حقق لوس بلانكوس الليجا وغادر في النهاية إلى إنتر بعد أربعة أعوام في النادي.
السعر: 3.5 مليون يورو.
التقييم: 7/10
*دافور سوكير.. جاء الكرواتي أيضًا من إشبيلية ولعب في المقدمة إلى جانب بيدجا مياتوفيتش بقيادة فابيو كابيلو كان موسمه الأول لا يصدق قبل انخفاض أدائه وانتهى به الأمر على مقاعد البدلاء. انتقل الى ارسنال بعد ثلاث سنوات في مدريد.
السعر: 11 مليون يورو.
التقييم : 6/10
*مورينتس.. اعتاد ريال مدريد على شراء مهاجمين أجانب ،لذا كان من المفاجئ أن يصل الإسباني فرناندو مورينتس من سرقسطة لقد قدم أداء ممتازدائمًا خلال مواسمه السبعة وفاز بثلاثة ألقاب في دوري أبطال أوروبا قبل فترة مؤقتة في موناكو.
السعر: 6 مليون يورو.
التقييم : 7.5 / 10
*نيكولاس أنيلكا.. وصل الفرنسي إلى ريال مدريد كموهبه شابة من أرسنال في عام 1999 تمت مقارنته مع الظاهره من حيث الموهبه ولكن مزاجه وعدم اتساقه جعلا فترته قصيرة في النادي لا يتذكرها أحد غادر إلى باريس سان جيرمان بعد عام واحد في اسبانيا.
السعر: 35 مليون يورو.
التقييم : 4/10
*رونالدو.. جاء المهاجم البرازيلي من إنتر في عام 2002 قام بتعذيب الدفاعات من البداية لكنه سرعان ما وقع في مشاكل في الركبة مشاكل العضلات أيضا ابتلى بها في لحظات مهمة في الموسم وغادر بعد خمس سنوات في النادي.
السعر: 45 مليون يورو.
التقييم : 7/10
*رود فان نيستلروي.. أحضره ريال مدريد إلى النادي قادماً من مانشستر يونايتد في عام 2006 ، أول عامين له في أسبانيا كانوا ناجحين ولكن الإصابات أفسدت مسيرته في لوس بلانكوس غادر إلى هامبورج في عام 2009.
السعر: 32 مليون يورو.
التقييم : 8/10
*جونزالو هيجواين.. كان لاعب غير معروف عندما وصل من ريفر بليت في عام 2006 ، أمضى الأرجنتيني مواسمه السبعة في مدريد، سجل الكثير من الأهداف، لكنه غالبًا ما يتم تذكره بسبب الفرص التي أضاعها غادر إلى نابولي في عام 2013.
السعر: 12 مليون يورو.
التقييم : 6.5 / 10
*كريستيانو رونالدو.. منذ وصوله من مانشستر يونايتد في عام 2009 ، كان رونالدو نجم الفريق سجل الأهداف بقدمه اليمنى والقدم اليسرى ورأسه وعن بعد، غادر إلى يوفنتوس في عام 2018 بعد أن كسر كل سجل في النادي.
السعر: 94 مليون يورو.
التقييم : 10/10
*هونتيلار.. جاء من أياكس في عام 2009 بسمعة عالية جدًا ولكن غادر بعد عام واحد فقط
السعر: 20 مليون يورو.
التقييم : 4/10
*كريم بنزيما.. سواء في ليون أو ريال مدريد ، أنتج الفرنسي دومًا أعدادًا جيدة للأهداف ، لكن كفاءته أمام المرمى كانت أحيانًا موضع تساؤل يحظى بنزيما بتقدير كبير لعمله
السعر: 35 مليون يورو.
التقييم : 7/10
*مايكل أوين.. لم يكن لديه أطول من ذلك ولكنه امتلك موهبة للتسجيل عندما التحق من ليفربول في عام 2004 كانت هناك بعض اللحظات البارزة خلال عامه الوحيد باللون الأبيض ، ولكن كان عليه أن يلعب بديل لراؤول ورونالدو في الفريق.
السعر: 12 مليون يورو.
التقييم : 5/10
*خافيير سافيولا.. رشيق وسريع ، وكان الأرجنتيني أكثر من المهاجم الثاني كان ، توقع منه الكثير عند إنضمامه لريال مدريد في عام 2007 ، ولكن ، بعد موسمين في مدريد ، غادر إلى بنفيكا.
السعر : مجاني.
التقييم : 4/10
*ايمانويل اديبايور.. كان مثاليًا لأسلوب مورينيو وكان له تأثير خلال إعارته التي إستمرت ستة أشهر من مانشستر سيتي.
السعر: 4 مليون يورو (إعارة).
التقييم: 5/10
Advertisements
المزيد عن: لوكا يوفيتش عظماء ريال مدريد ريال مدريد
- بسبب ميسي.. برشلونة ينتصر على ريال مدريد في صفقة المهاجم
- أهم أخبار ريال مدريد اليوم السبت 30 مارس.. أقوي الصفقات تقترب من الملكي
- برشلونة يمنح ريال مدريد صفقة على طبق من ذهب
- ريال مدريد ينتقم من رونالدو
- برشلونة يرفع الراية البيضاء أمام ريال مدريد
- قائمة مانشستر يونايتد لمباراة برشلونة
- صاحب انفراد رحيل رونالدو: بول بوجبا في ريال مدريد
- ريال مدريد يحدد بدائل لوكا يوفيتش
- أهم الأخبار في ريال مدريد اليوم الثلاثاء 4 يونيو 2019.. الملكي يحسم صفقة جديدة ويكشف موقفه من ضم نيمار
- أهم أخبار ريال مدريد اليوم الخميس.. نيمار يصدم الملكي وهازارد في ورطة ونجم الريال ينقلب على الفريق