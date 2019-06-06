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مهمة نارية تنتظر الكوكب المراكشي للنجاة من شبح الهبوط

الخميس 06/يونيو/2019 - 11:14 م
مهمة نارية تنتظر الكوكب المراكشي للنجاة من شبح الهبوط
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محمد ايمن
 
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يعيش الفريق الأول لكرة القدم بنادي الكوكب المراكشي وضعية مقلقة للغاية وأصبح قاب قوسين أو أدنى من الهبوط إلى الدرجة الثانية قبل جولة واحدة من نهاية الدوري المغربي للمحترفين لكرة القدم.

ويحتل الفريق المركز ما قبل الخير برصيد تسعة وعشرين نقطة ويملك مصيره بين يديه حيث سيكون مطالب بالفوز في المباراة الاخيرة على نادي الوداد يوم الاحد.

ولن يكون مصير الفريق بين يديه فحسب بل سينتظر خسارة أو تعادل المغرب التطواني مع فريق نادي الجيش الملكي التي تقام في نفس التوقيت.

ولعل من الأسباب التي قادت الفريق العريق لإحتلال مركز متأخر في الدوري يقربه من الهوبط التخطيط السيء لبداية الموسم والارتباك فيما يتعلق بمستوى التعاقدات والإنتدابات.

ولم تقدم صفقات الفريق الإضافة المرجوة والدليل على ذلك أرقامهم التي ظهرت عشوائية للغاية دون دراسة للحاجات والمراكز التي تنتظر التدعيم.

ولعل المحترف ساماكي هو الوحيد الذي حاول تقديم الإضافة على الرغم من أن مستواه تراجع في المباريات القليلة الماضية فيما طبع الفشل على صفقيات ياسين جريسي وزكريا سفيان.

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