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عاجل.."كهربا" يثير الجدل ويعقد جلسة مع عضو اتحاد جدة (صورة)

الخميس 06/يونيو/2019 - 11:07 م
عاجل..كهربا يثير الجدل ويعقد جلسة مع عضو اتحاد جدة (صورة)
كهربا
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أحمد الهواري
 
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أثار محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الجدل بعدما عقد جلسة مع عضو شرف نادي اتحاد جدة السعودي في القاهرة عبدالله شرف الدين.

وكشفت تقارير صحفية عن رغبة نادي اتحاد جدة السعودي في استعادة محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الزمالك الحالي والفريق السابق، إلى صفوفه مرة أخرى.

  

ويرغب الاتحاد في تدعيم الفريق واستعادة كهربا مرة أخرى، بجانب الكويتي فهد، والذي انضم الى نادي الفيصلي حيث قدم معه مستوى جيد.

 

وشارك كهربا فى 53 مباراة مع اتحاد جدة بمختلف المسابقات سجل خلالها 24 هدفاً وصنع 9 أهداف.


عاجل.."كهربا" يثير الجدل ويعقد جلسة مع عضو اتحاد جدة (صورة)
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