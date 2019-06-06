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ريال مدريد يستغل أزمات باريس لخطف صفقة الموسم

الخميس 06/يونيو/2019 - 11:01 م
ريال مدريد يستغل أزمات باريس لخطف صفقة الموسم
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عمر عبدالعزيز
 
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أفادت تقارير صحفية إسبانية أن الإضطرابات المتزايدة من جانب مهاجمي باريس سان جيرمان، وعلى رأسهم  نيمار دا سيلفا وكيليان مبابي يلفت إهتمام ريال مدريد.

ويحرص اللوس بلانكوس على إضافة جلاجتيكو إلى جانبه بعد موسم مخيب للآمال من أجل استعادة حلم الجماهير واستبدال الشخصيات التي كان كريستيانو رونالدو يديرها سنويًا.

وذكرت صحيفة "ماركا" أنه قد ألمح مبابي في مايو إلى أنه قد يضطر إلى مغادرة باريس سان جيرمان لتولي المزيد من المسؤولية في أي مكان آخر كان مجرد حضور رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز في العاصمة الفرنسية لإعادة انتخاب رئيس الفيفا جياني إينفانتينو كافياً للتسبب في تكهنات بأن الرحلة كانت لأكثر من مجرد حدث.

نيمار، في الوقت نفسه، تم استبعاده للتو من بطولة كوبا أمريكا على الرغم من أن معظم الحديث عن البرازيلي يتعلق بالمسائل غير الرياضية بينما يصر باريس سان جيرمان على أن نيمار سيستمر في النادي الموسم المقبل، إلا أنه غازل مرارًا وتكرارًا ريال مدريد.

سيكون نقل أي من اللاعبين معقدًا، لكن مع استمرار عدم اليقين، يراقب ريال مدريد الموقف عن كثب.
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المزيد عن: نيمار مبابي صفقات ريال مدريد باريس سان جيرمان
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