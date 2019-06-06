"الدولار" يحقق مكاسب جديده أمام "البتكوين"
الخميس 06/يونيو/2019 - 11:03 م
محمد عصام
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تراجعت اسعار البتكوين، اليوم الخميس، مع تصاعد خسائرها في ظل مخاوف من المستثمرين للاقبال على شرائها لعدم استقرار الاقتصاد العالمي.
وأرتفع الدولار أمام البتكوين بنسبة 0.52% ليصل إلى 7681.5 دولار.
وكانت البتكوين حقتت خسائر بنحو 9% للتراجع قيمتها
السوقية إلى 137 مليار دولار.
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