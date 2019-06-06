"الدولار" يحقق مكاسب جديده أمام "البتكوين"

تراجعت اسعار البتكوين، اليوم الخميس، مع تصاعد خسائرها في ظل مخاوف من المستثمرين للاقبال على شرائها لعدم استقرار الاقتصاد العالمي.

وأرتفع الدولار أمام البتكوين بنسبة 0.52% ليصل إلى 7681.5 دولار.

وكانت البتكوين حقتت خسائر بنحو 9% للتراجع قيمتها السوقية إلى 137 مليار دولار.