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"الدولار" يحقق مكاسب جديده أمام "البتكوين"

الخميس 06/يونيو/2019 - 11:03 م
الدولار يحقق مكاسب جديده أمام البتكوين
عملة البتكوين
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محمد عصام
 
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تراجعت اسعار البتكوين، اليوم الخميس، مع تصاعد خسائرها في ظل مخاوف من المستثمرين للاقبال على شرائها لعدم استقرار الاقتصاد العالمي.

وأرتفع الدولار أمام البتكوين  بنسبة 0.52% ليصل إلى 7681.5 دولار.

وكانت البتكوين حقتت خسائر بنحو 9% للتراجع قيمتها السوقية إلى 137 مليار دولار. 

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