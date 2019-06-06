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جلسة بين هاني أبوريدة ورئيس الكاف بعد الإفراج عنه

الخميس 06/يونيو/2019 - 11:04 م
جلسة بين هاني أبوريدة ورئيس الكاف بعد الإفراج عنه
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محمد جمال فتحي
 
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عقد أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم اجتماعا اليوم بمقر اقامته في باريس مع المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم رئيس اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الأفريقية في حضور عدد من المسئولين بالاتحاد الأفريقي.

حيث تم استعراض آخر الاستعدادات الخاصة بتنظيم البطولة التي تنطلق في مصر يوم 21 يونيو الحالي ، وذلك على هامش اجتماعات الاتحادين الدولي والأفريقي التي عقدت هناك بمناسبة اقامة كأس العالم للسيدات وإعادة انتخاب جياني أنفانتينو رئيسا للفيفا .

جاء ذلك بعد انتهاء رئيس الاتحاد الأفريقي من الإدلاء بأقواله أمام جهات التحقيق الفرنسية في الشكوى المقدمة ضده.

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