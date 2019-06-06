"الليرة" التركية تواصل خسائرها أمام الدولار وتهبط 0.85%

واصلت الليرة التركية خسائرها، اليوم الخميس، أمام الدولار الأمريكي، وسط حالة من عدم التفاؤل بالأداء الاقتصادي بسب الخلافات السياسية التركيا مع الولايات المتحدة.





وبلغ سعر صرف الدولار أمام الليرة 5.7782 ليرة مرتفعًا بنسبة 0.85% عن تعاملات الأمس.



