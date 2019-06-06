اتحاد جدة يرغب في ضم كهربا

كشفت تقارير صحفية عن رغبة نادي اتحاد جدة السعودي في استعادة محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الزمالك الحالي والفريق السابق، إلى صفوفه مرة أخرى.





ووفقًا لتقارير، فأن مسئولي النادي السعودي لديهم الرغبة في عودة اللاعب لصفوف الفريق خلال الموسم المقبل.





وأشارت إلي ان الاتحاد يرغب في تدعيم الفريق واستعادة كهربا مرة أخرى، بجانب الكويتي فهد، والذي انضم الى نادي الفيصلي حيث قدم معه مستوى جيد.



