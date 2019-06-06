مدرب النجم الساحلي: تأهلنا للمباراة النهائية رغم الإصابات





أكد رفيق المحمدي المدرب المساعد لفريق الكرة الاول بنادي النجم الساحلي أن فريقه عبر إلى المباراة النهائية على الرغم من كم الإصابات التي ضربت الفريق مؤخراً.





وفي تصريحات صحفية أدلى بها المحمدي بعد فوزه اليوم الخميس على الملعب القابسي خارج قواعده بهدفين مقابل هدف أثنى على أداء اللاعبين والروح العالية التي ظهرت بينهم.





وتابع " حققنا الفوز بالمباراة على الرغم من الغيابات الكثيرة التي ضربت الفريق ما جعلت التشكيلة تخلو من بعض الأسماء الاساسية على غرار المثناني ومالك بعيو وزياد بوغطاس.





وأردف " بعد تعديل الخطط على أرضية الملعب نجحنا في إضافة الهدف الثاني الذي كان كافياً من أجل منح الفريق تذكرة العبور إلى المشهد الختامي.





وأنهى " مواجهة الصفاقسي في الدور النهائي مستحق للفريقين اللذين قدما سوياً موسم مميز وستساعد تلك المباراة الفريق على الإعداد للموسم المقبل.





وكان الصفاقسي قد نجح في الفوز على الترجي بركلات الجزاء الترجيحية بعد أن أنتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.



