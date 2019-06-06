ننشر رد "صحة دمياط" على دمج مستشفيات كفر سعد المركزي والطوارئ

وضح الدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة بدمياط بدمياط، حول دمج مستشفى الطوارئ والمستشفى المركزي بكفر سعد، مؤكدا أنه لم يتم صدور قرار (بفصل) مستشفى الطوارئ بكفر سعد عن المستشفى المركزي والقرار الموجود ويحمل رقم ٣٢٧ لسنة ٢٠١٧ هو قرار تطبيق أحكام اللائحة رقم ١٢٠ على طوارئ كفر سعد وليس قرار فصل للمستشفى المذكور عن مستشفى كفر سعد المركزي.





وأضاف عبد الغني، أن دمج المستشفيين الغرض منه أن تحتفظ مستشفى طوارئ كفر سعد باسمها ومبناها وتجهيزاتها مع تعزيز وتعضيد خدماتها الموجودة بالاستفادة من الخدمات الموجودة بالمستشفى المركزي من الشئون الادارية والمالية والمغسلة والتعقيم والمطبخ وهي خدمات غير موجودة بمستشفى الطوارئ، بالإضافة إلى استغلال قسم العمليات بالمستشفى المركزي حال الحاجة لذلك وافساح المجال لعدم بقاء المريض بالقسم الداخلي بالطوارئ أكثر من الفترة المحددة ونقله للقسم الداخلي بالمركزي للمساعدة في استقبال حالات جديدة والقضاء على قوائم الانتظار، وهو ما يعني زيادة السعة السريرية المخصصة للطوارئ، إلى جانب تعظيم الاستفادة بالقوى البشرية بالمستشفيين علما بأن الدمج سيتم وفقا للائحة 120 والمطبقة على مستشفى الطوارئ بما يعنى تعزيز الموارد المالية عن طريق الاستفادة بالموارد المالية المتاحة بالمستشفى المركزي.



