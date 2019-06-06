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المستقبل الغامض يبعد نافاس عن كوستاريكا في الكأس الذهبية

الخميس 06/يونيو/2019 - 10:59 م
المستقبل الغامض يبعد نافاس عن كوستاريكا في الكأس الذهبية
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وكالات
 
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سيكون الحارس كيلور نافاس أبرز الغائبين عن المنتخب الكوستاريكي في بطولة الكأس الذهبية للنسخة الثالثة على التوالي، حيث لم يشارك بهذه البطولة منذ توقيعه لنادي ريال مدريد.

ولم يستدع مدرب المنتخب الكوستاريكي، الأوروجوائي جوستافو ماتوساس، الحارس نظرًا لانشغال الأخير بتحديد مستقبله في أوروبا.

وغاب نافاس عن نسخ البطولة في أعوام 2015 و2017 و2019 منذ توقيعه للفريق الملكي عام 2014.

وكان نافاس قد غاب عن نسختي 2015 و2019 بسبب الشكوك حول بقائه في النادي من عدمه، أما نسخة 2017 فكان بسبب الإصابة.

وأشارت بعض وسائل الإعلام الإسبانية إلى أن الحارس الكوستاريكي لن يكون ضمن صفوف الميرنجي في الموسم المقبل، ولذا يسعى نافاس حاليًا للرحيل، وإيجاد عرض من أحد الفرق الأوروبية الأخرى. .

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