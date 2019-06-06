نادي سعودي يغازل هداف الدوري المصري





دخل المصري المخضرم، أحمد علي، مهاجم نادي المقاولون العرب ، الناشط بالدوري المصري الممتاز، دائرة اللاعبين المرشحين للإنتقال للدورى السعودي للمحترفين فى الموسم المقبل.





بحسب تقارير صحفية سعودية، فإن أحد اندية الدوري السعودي للمحترفين، يسعى لإستقدام أحمد على، فى فترة الإنتقالات الصيفية ، بعد المستوى المميز الذى قدمه اللاعب مع فريقه بالموسم الحالي.





ولم تكشف تلك التقارير عن اسم النادي الذى يرغب فى ضم النجم المصري، إلا انه أشارت أن العرض المقدم للاعب قيمته مليون دولار، على أن يعلن اللاعب موقفه، سواءً بالموافقة أو الرفض، عقب كأس أمم إفريقيا التى ستقام خلال الأيام المقبلة.





ويمتلك احمد على، ذكرى طيبة بالدوري السعودي، حيث سبق أن دافع عن ألوان الهلال، عندما انتقل لصفوفه على سبيل الإعارة من الإسماعيلي المصري، في عام 2011، وتوج معه بلقب دوري المحترفين.



