السبت.."الرياضة" تستكمل اختبارات الكشف عن موهوبين كرة القدم





يستكمل السبت المقبل الموافق ٨ يونيه ٢٠١٩ اختبارات "top talants" للكشف عن الموهوبين تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة في كرة القدم في محافظة المنوفية.





وتقام في محافظة المنوفية الاختبارات داخل استاد جمهورية شبين الرياضي بدء من الساعة ٨ صباحا، وتقام الاختبارات من سن ١٠ الي ١٨ سنة.





وتتواجد الاستمارات الخاصة بالاختبارات في مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة

ويتم استكمال الاختبارات بعد توقف خلال شهر رمضان





الجدير بالذكر أنه ستقام في المرحلة القادمة الاختبارات في المحافظات الحدودية وهي مطروح و شمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر بالإضافة إلى محافظات صعيد مصر ياتي ذلك حرصا من وزارة الشباب والرياضة بالاهتمام بمحافظات الصعيد والمحافظات الحدودية للكشف عن المواهب في كرة القدم من سن ١٠ الي ١٨ سنة.





وسوف يتم انتقاء اللاعبين بعناية شديدة تحت إشراف نخبة من المدربين المتخصصين فى اكتشاف المواهب.