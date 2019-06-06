"تحيا مصر": لا يوجد حصر لـ أعداد الغارمين والغارمات في مصر
الخميس 06/يونيو/2019 - 10:57 م
هدى عبدالرازق
Advertisements
Advertisements
قال محمد مختار، المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، إنه تم تشكيل لجان لفحص حالات الغارمين بالسجون منذ إطلاق مبادرة سجون بلا غارمين، موضحًا أن النزيل الذي يتم الإفراج عنه ضمن المبادرة يشترط أن يكون على ذمة قضية استدانة، وليس على ذمة قضايا آخرى حتى يتم الإفراج عنه.
وأشار "مختار"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "من القاهرة" عبر قناة "النيل للأخبار"، اليوم الخميس، إلى أن قطاع السجون لم يعلن عن عدد الغارمين والغارمات في السجون المصرية، فلا يوجد حصر دقيق لأعداد الغارمين في مصر، فهناك قضايا مازالت تنظر أمام القضاء.
وأوضح أن عدد السيدات بدأت تقل في قضايا الغارمين، منوهًا بأنهم يستهدفون من خلال المبادرة من يقع لأول مرة ضحية لقضايا الاستدانة.
وأشار "مختار"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "من القاهرة" عبر قناة "النيل للأخبار"، اليوم الخميس، إلى أن قطاع السجون لم يعلن عن عدد الغارمين والغارمات في السجون المصرية، فلا يوجد حصر دقيق لأعداد الغارمين في مصر، فهناك قضايا مازالت تنظر أمام القضاء.
وأوضح أن عدد السيدات بدأت تقل في قضايا الغارمين، منوهًا بأنهم يستهدفون من خلال المبادرة من يقع لأول مرة ضحية لقضايا الاستدانة.
Advertisements
المزيد عن: محمد مختار عدد الغارمين توك شو تحيا مصر
- صندوق تحيا مصر: مبادرة السيسي 'سجون بلا غارمين' كلفتنا 30 مليون جنيه (فيديو)
- انفراد.. "تحيا مصر" يفاجىء "الغارمين والغارمات" في ذكرى انتصارات أكتوبر
- حبس الغارمات يكلف الدولة 180 مليون جنيه سنويا
- "تحيا مصر": السيسي أمر بتخصيص 30 مليون جنيه لمبادرة سجون بلا غارمين
- خبير أمني عن الإفراج عن الغارمين والغارمات: امتداد لسياسة احترام حقوق الإنسان
- "تحيا مصر": السيسي رصد 30 مليون جنيه لسداد ديون الغارمين والغارمات
- صندوق تحيا مصر: انخفاض عدد السيدات في السجون بسبب "السيسي"
- تحيا مصر: الإفراج على عدد من الغارمين في عيد الفطر
- تفاصيل إفراج السجون عن 89 غارمًا وغارمة بمناسبة شهر رمضان
- عقب سداد ديونهم.. "الداخلية" تفرج عن مجموعة من الغارمين والغارمات (فيديو)