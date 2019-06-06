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"تحيا مصر": لا يوجد حصر لـ أعداد الغارمين والغارمات في مصر

الخميس 06/يونيو/2019 - 10:57 م
تحيا مصر: لا يوجد حصر لـ أعداد الغارمين والغارمات في مصر
محمد مختار
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هدى عبدالرازق
 
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قال محمد مختار، المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، إنه تم تشكيل لجان لفحص حالات الغارمين بالسجون منذ إطلاق مبادرة سجون بلا غارمين، موضحًا أن النزيل الذي يتم الإفراج عنه ضمن المبادرة يشترط أن يكون على ذمة قضية استدانة، وليس على ذمة قضايا آخرى حتى يتم الإفراج عنه.

وأشار "مختار"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "من القاهرة" عبر قناة "النيل للأخبار"، اليوم الخميس، إلى أن قطاع السجون لم يعلن عن عدد الغارمين والغارمات في السجون المصرية، فلا يوجد حصر دقيق لأعداد الغارمين في مصر، فهناك قضايا مازالت تنظر أمام القضاء.

وأوضح أن عدد السيدات بدأت تقل في قضايا الغارمين، منوهًا بأنهم يستهدفون من خلال المبادرة من يقع لأول مرة ضحية لقضايا الاستدانة.
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