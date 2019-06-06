الأردني شفيع يذود عن مرمى الفيحاء العام المقبل

أنهت إدارة نادي الفيحاء إجراءات تجديد عقد الدولي الأردني عامر شفيع، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، لمدة سنة مع أفضلية التجديد لسنة ثانية.





ووفق بيان النادي عبر موقعه الإلكتروني، جاء ذلك بعد المستويات الفنية المميزة التي قدَّمها شفيع عقب انضمامه للفيحاء في منتصف الموسم المنصرم قادمًا من نادي شباب الأردن.





وأشار البيان، إلى أنَّ شفيع يمتلك سجلًا حافلًا بالإنجازات على مستوى المنتخب الأردني، وكذلك الأندية التي سبق له تمثيلها، أبرزها تحقيقه الدوري الأردني للمحترفين 5 مواسم، وكأس الأردن 4 مواسم، ودرع الاتحاد الأردني 3 مواسم، وكأس السوبر الأردني 5 مواسم.

وكانت إدارة الفيحاء، قد تعاقدت مع الحارس الأردني في يناير الماضي، لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة، قادمًا من نادي شباب الأردن.



