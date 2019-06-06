تجهيز استراحات مراقبي الثانوية العامة بدمياط (صور)

تابعت الدكتورة "منال عوض" محافظ دمياط، إعداد وتجهيز استراحات رؤساء ومراقبي وملاحظي لجان شهادة الثانوية العامة الوافدين من المحافظات الأخرى.





وتابع "السيد أحمد سويلم" وكيل وزارة التربية والتعليم، استعدادات المديرية لإجراء امتحانات الثانوية العامة وإستقبال رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والإداريين في 25 استراحة على مستوى محافظة دمياط.





وأكد "وكيل الوزارة" انه راعى في اختيار الاستراحات التي تم تجهيزها، استيعابها لجميع المشاركين في اعمال الإمتحانات الراغبين في الإقامة حسب عدد اللجان مشددا على أن تكون الاستراحات على أعلى مستوى لتهيئة المناخ المناسب، أثناء فترة إقامتهم وأن تكون جميع الاستراحات تحت الحراسة الأمنية والرعاية الكاملة،





وأضاف أنه تم اختيارها قريبة من اللجان لمراعاة راحة السادة المشاركين في الامتحانات، وخصصت 10 استراحات منها للسيدات.





وأشار "سويلم" إلى أن الدكتورة "منال عوض" محافظ دمياط، تتابع بدقة كافة الاجراءات الخاصة بالثانوية العامة، وتسهيل حصول المراقبين والملاحظين على احتياجاتهم المتعددة، وتوفير الأجهزة الكهربائية من تلفزيونات وثلاجات، وبوتجازات ومبردات مائية، ومراوح، وجميع الأجهزة، والأدوات المطلوبة بالإضافة لفرش الأسرة وتوفير البطاطين الازمه والملايات، وفرش الارضيات بالسجاد، وستائر بنوافذ الاستراحات، وغيرهم من المستلزمات.



