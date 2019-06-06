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مصرع طفلة بحادث دهس في الخليل

الخميس 06/يونيو/2019 - 10:40 م
مصرع طفلة بحادث دهس في الخليل
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وكالات
 
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لقيت طفلة تبلغ من العمر 3 اعوام مصرعها في مدينة الخليل، اليوم الخميس، نتيجة تعرضها لحادث دهس.

وأوضح الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، أن الطفلة ادخلت الى المستشفى الاهلي بمدينة الخليل مصابة بجروح بالغة الخطورة جراء تعرضها لحادث دهس، وقد أعلن الاطباء عن وفاتها متأثرة بجراحها الخطيرة.

وأضاف ارزيقات أنه تم ابلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور والتحفظ على سائق المركبة للوقوف على أسباب الحادث.

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