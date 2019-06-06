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عاجل.. شوبير: إطلاق سراح رئيس الكاف بعد خضوعه للتحقيق

الخميس 06/يونيو/2019 - 10:40 م
عاجل.. شوبير: إطلاق سراح رئيس الكاف بعد خضوعه للتحقيق
احمد احمد
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علي نبوي
 
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أكد الإعلامي أحمد شوبير إطلاق سراح أحمد أحمد رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" بعد خضوعه للتحقيق في فرنسا بسبب تهم فساد.

وكتب شويير عبر حسابه بموقع التواصل "فيس بوك" :"مثل ما أكدنا إطلاق سراح أحمد أحمد الأن بعد التحقيق معه في فرنسا".

وكانت السلطات الفرنسية، احتجزت المالاجاشي أحمد أحمد رئيس الكاف، بسبب تورطه في شبهة فساد ورشوة الاتحادات، وامتلاك سيارتين شخصية بقيمة 800 ألف دولار منذ توليه المسؤولية.

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