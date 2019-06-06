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فارس كرم يشوق جمهوره لكليبه الجديد "سمع"

الخميس 06/يونيو/2019 - 10:40 م
فارس كرم يشوق جمهوره لكليبه الجديد سمع
فارس كرم
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الفجر الفني
 
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واصل النجم اللبناني فارس تشويق الجمهور لطرح فيديو كليبه الجديد “سمع”، المقرر عرضه خلال الساعات المقبلة عبر قنوات شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.

ونشر فارس كرم صورة حصرية من الكليب عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي فضاعف من حماس الجمهور للعمل المنتظر.

أغنية “سمع” من كلمات مازن ضاهر، ألحان فضل سليمان وتوزيع عمر صباغ، وكان فارس كرم قد انتهى من تصويرها منذ فترة مع المخرج هاس غدّار، ليكون العمل المصوّر الثالث الذي يصدره من ألبومه الأخير “44:36”.

تجدر الإشارة إلى أن ألبوم “44:36” يتضمن 12 أغنية وهي، “طلت بالابيض”، “قربك وجع”، “كل الناس حواليكي”، “رمشت”، “بدنا نولعا”، “صدقني صعبة”، “سمع”، “الشارع كلو”، “لفيت بلاد”، “نسيت اللي راحوا”، “حبك برم” و”الله عليك”.
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