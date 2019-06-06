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مفاجأة.. راموس يرفض صفقة ريال مدريد الكبرى

الخميس 06/يونيو/2019 - 09:46 م
مفاجأة.. راموس يرفض صفقة ريال مدريد الكبرى
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علاء خليف
 
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وكشفت وسائل اعلام اسبانية أن راموس لا يرحب بفكرة التعاقد مع الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد، حيث يشك في فكرة استفادة الريال من انتدابه.

وأشارت أن راموس لم يحب عدم احترافية بوجبا في عدة مناسبات بجانب إمكانية حصوله على راتب عالي قد يضر بسلم الراوتب في النادي الملكي.

ويعتقد المدافع الأندلسي أن بوجبا لم يظهر في اللقاءات الكبيرة مع اليونايتد مثل مواجهة باريس سان جيرمان و برشلونة في دوري ابطال أوروبا.

ويهتم ريال مدريد بالتعاقد مع بول بوجبا في الميركاتو الصيفي بناءًا على رغبة زين الدين زيدان.
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