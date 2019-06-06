ازدحام بسينمات "وسط البلد" ثاني أيام عيد الفطر (صور)

شهدت سينمات منطقة "وسط البلد"، حالة زحام شديد، بثاني أيام عيد الفطر المبارك، ورصدت عدسة "الفجر"، أجواء الفرحة والسعادة على المواطنين الذين حرصوا على مشاهدة أفلام نجومهم المفضل داخل دور العرض.









كما تشهد الساحة الفنية منافسة شرسة بين الأفلام المطروحة، وهي "كازبلانكا" بطولة الفنان أمير كرارة، و"الممر"، أحمد عز، و"حملة فرعون"، عمرو سعد.



