إصابة 4 أشخاص بينهم طفلين إثر انقلاب سيارة ملاكي بالغردقة
الخميس 06/يونيو/2019 - 09:42 م
محمد طه
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أصيب مساء اليوم الخميس 4 أشخاص، فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق الدائرى الأوسط أمام الجونة بالغردقة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الغردقة العام، وحرر المحضر اللازم بالواقعة.
تلقت شرطة النجدة إخطارًا من غرفة العمليات، بانقلاب سيارة ملاكى بطريق الأحياء شمال الغردقة، وأسفر الحادث عن إصابة 4 مواطنين؛ وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف من قبل مرفق إسعاف البحر الأحمر لنقل المصابين إلى مستشفى الغردقة.
وأكد مصدر طبي أن المصابين هم سيدتان وطفلين؛ والاصابات هي قدمات واشتباه في كسر بالزراع الأيمن وجارى عمل الفحوصات اللازمة.
تم تحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
تلقت شرطة النجدة إخطارًا من غرفة العمليات، بانقلاب سيارة ملاكى بطريق الأحياء شمال الغردقة، وأسفر الحادث عن إصابة 4 مواطنين؛ وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف من قبل مرفق إسعاف البحر الأحمر لنقل المصابين إلى مستشفى الغردقة.
وأكد مصدر طبي أن المصابين هم سيدتان وطفلين؛ والاصابات هي قدمات واشتباه في كسر بالزراع الأيمن وجارى عمل الفحوصات اللازمة.
تم تحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
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