ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

إصابة 4 أشخاص بينهم طفلين إثر انقلاب سيارة ملاكي بالغردقة

الخميس 06/يونيو/2019 - 09:42 م
إصابة 4 أشخاص بينهم طفلين إثر انقلاب سيارة ملاكي بالغردقة
أرشيفية
Advertisements
طباعة
محمد طه
 
Advertisements
أصيب مساء اليوم الخميس 4 أشخاص، فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق الدائرى الأوسط أمام الجونة بالغردقة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الغردقة العام، وحرر المحضر اللازم بالواقعة.

تلقت شرطة النجدة إخطارًا من غرفة العمليات، بانقلاب سيارة ملاكى بطريق الأحياء شمال الغردقة، وأسفر الحادث عن إصابة 4 مواطنين؛ وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف من قبل مرفق إسعاف البحر الأحمر لنقل المصابين إلى مستشفى الغردقة.

وأكد مصدر طبي أن المصابين هم سيدتان وطفلين؛ والاصابات هي قدمات واشتباه في كسر بالزراع الأيمن وجارى عمل الفحوصات اللازمة.

تم تحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
Advertisements
المزيد عن:
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية
هولندا
0
x
20:45
1
إنجلترا
مباريات دولية ودية
البرازيل - أساسي
2
x
02:30
0
قطر - أساسي