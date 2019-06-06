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خبير أمني: الدول الداعمة للإرهاب تعاني من الخوف بسبب الاعترافات التي ستحصل عليها مصر من "عشماوي"

الخميس 06/يونيو/2019 - 09:38 م
خبير أمني: الدول الداعمة للإرهاب تعاني من الخوف بسبب الاعترافات التي ستحصل عليها مصر من عشماوي
اللواء أشرف أمين
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هدى عبدالرازق
 
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قال اللواء أشرف أمين، الخبير الأمني، إن عملية الهجوم الإرهابي على كمين العريش أثرت في وجدان المصريين، مؤكدا أن حربنا مع الإرهاب مازالت مستمرة، ولم تنته.

وأشار "أمين"، خلال اتصال هاتفي عبر قناة مصر الأولى، اليوم الخميس، إلى أن دول عظمى تحارب الإرهاب، ولكنهم قد لا يتمكنوا من القيام بما قامت به مصر في محاربتها للإرهاب، منوهًا بأن تسلم مصر الإرهابي هشام عشماوي كان متوقعا أن يكون له تبعات.

وثمن تمكن الأجهزة الأمنية من الوصول غلى منفذي هجوم العريش خلال ساعات، مؤكدًا أنه مجهود قوي، منوهًا بأن الدول الداعمة للتنظيمات الإرهابية تعاني الآن من حالة من الخوف نتيجة للاعترافات التي ستحصل عليها مصر من الإرهابي هشام عشماوي.
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