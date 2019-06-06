ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

"حماس": أمريكا سلمت عالم فلسطيني لإسرائيل (بيان)

الخميس 06/يونيو/2019 - 09:31 م
حماس: أمريكا سلمت عالم فلسطيني لإسرائيل (بيان)
العالم الفلسطيني عبد الحليم الأشقر
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements

استنكرت حركة حماس تسليم الولايات المتحدة الأمريكية سلطات الاحتلال الإسرائيلي الدكتور عبد الحليم الأشقر العالم الفلسطيني ومرشح الرئاسة السابق.

 

وقالت حركة "حماس" في بيان صحفي : "في خطوة جديدة تعكس الانحياز الكامل للإدارة الأمريكية للاحتلال الصهيوني، سلمت الولايات المتحدة الأمريكية العالم الفلسطيني ومرشح الرئاسة السابق د. عبد الحليم الأشقر للاحتلال الصهيوني، في الوقت الذي كانت تُجري فيه حركة حماس حوارا مع بعض الدول لاستقباله، بعد أن قضى ظلما أحد عشر عاماً في السجون الأمريكية، بعد أن فرضت عليه حوالي عامين من الإقامة الجبرية".

 

وأضافت: " د. عبد الحليم من القامات الوطنية المشهود لها بالعلم والانتماء لوطنه وقضيته، والتي يفتخر ويعتز بها شعبنا".

 

وتابعت : "خطوة الإدارة الأمريكية مستنكرة ومرفوضة، ونحملها المسؤولية الكاملة عن حياته وحريته، خاصة في ظل التاريخ الأسود الطويل للاحتلال في قهر شعبنا والعدوان عليه، وفِي مقدمتهم الأسرى والمعتقلون".

 

وطالبت حماس من المؤسسات الدولية والحقوقية بالتدخل الفوري للإفراج عنه وتأمين حياته، خاصة أن سجنه في أمريكا وتسليمه لدولة الاحتلال مخالف للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.

Advertisements
المزيد عن: عالم فلسطيني حماس تسليم بيان أمريكا إسرائيل
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية
هولندا
0
x
20:45
1
إنجلترا
مباريات دولية ودية
البرازيل - أساسي
2
x
02:30
0
قطر - أساسي