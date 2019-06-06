نجم جديد يشعل صراعا مثيرا بين ريال مدريد وبرشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن وجود صراع بين ​برشلونة​ الإسباني وغريمه التقليدي ​ريال مدريد​ للفوز بخدمات ​اندرياس مارتن​ مهاجم قرطبة في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وذكرت صحيفة سبورت الإسبانية بأن الصفقة سوف تكلف خزينة البلوجرانا حوالي 4 مليون يورو.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن مارتن قدم آداء مميزًا مع قرطبة مما جعله هدفًا لكبار الأندية.





وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن الملكي يرى أن مبلغ 4 مليون يورو مبالغ فيه بالنسبة للاعب شاب بدأ مسيرته في فريق الكاستيا وهي الميزة التي قربت اللاعب من برشلونة.





يذكر أن مارتن يلعب في مركز الوسط الهجومي، وخاض 32 مباراة وسجل 4 أهداف ويجيد اللعب بقدمه اليسرى.



