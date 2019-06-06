نجم جديد يشعل صراعا مثيرا بين ريال مدريد وبرشلونة
الخميس 06/يونيو/2019 - 09:29 م
ريهام عبد المحسن
Advertisements
Advertisements
كشفت تقارير صحفية إسبانية عن وجود صراع بين برشلونة الإسباني وغريمه التقليدي ريال مدريد للفوز بخدمات اندرياس مارتن مهاجم قرطبة في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وذكرت صحيفة سبورت الإسبانية بأن الصفقة سوف تكلف خزينة البلوجرانا حوالي 4 مليون يورو.
وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن مارتن قدم آداء مميزًا مع قرطبة مما جعله هدفًا لكبار الأندية.
وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن الملكي يرى أن مبلغ 4 مليون يورو مبالغ فيه بالنسبة للاعب شاب بدأ مسيرته في فريق الكاستيا وهي الميزة التي قربت اللاعب من برشلونة.
يذكر أن مارتن يلعب في مركز الوسط الهجومي، وخاض 32 مباراة وسجل 4 أهداف ويجيد اللعب بقدمه اليسرى.
Advertisements
المزيد عن: نجم جديد قرطبة ريال مدريد رياضة برشلونة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة