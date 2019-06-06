هيثم طوالة: أسود مصر لم يغمض لهم جفن حتى اصطادوا 14 إرهابيا من منفذي هجوم كمين العريش

أشادت جبهة شباب الصحفيين بالدور البطولي واليقظة والحرفية الأمنية لرجال الجيش والشرطة في سرعة الثأر لشهداء الوطن الذين تجلت أرواحهم إلى السماء عقب العملية الإرهابية الخسيسة التي وقعت في العريش اول ايام عيد الفطر المبارك، مؤكدة الجبهة على أن أسود مصر لم يغمض لهم جفن حتى اصطادوا 14 ارهابيا من الذين شاركوا في هذه العملية الجبانة وقاموا بتصفيتهم في رسالة واضحة وقوية لكل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الوطن وسلامة أراضيه.





قال هيثم طوالة رئيس الجبهة في تصريحات صحفية: إن أبطال مصر من القوات المسلحة الباسلة والشرطة قدموا ملحمة وطنية جديده جسدت اسمي معاني حب وعشق الوطن وأكدت من جديد على عهدهم ووعدهم بحماية مصر والمصريين من خفافيش الظلام والجماعات الإرهابية المتريصة ببلدنا الغالي.





وأضاف طوالة أن مثل هذه العمليات الجبانة الدنيئة لن تثنينا عن مواصلة مسيرة البناء والتنمية التي يقودها بكل اقتدار الرئيس عبدالفتاح السيسي وتجعلنا نلتف أكثر خلف قيادتنا الحكيمة الرشيدة التي تبني وتعمر بعزة وكرامة وشموخ.





أشار رئيس الجبهة إلى أن المصريين يقدرون جيدا حجم التحديات الجسام التي تواجهها الدولة المصرية وخاصة في معركتها ضد الإرهاب الأسود الذي يلفظ أنفاسه الأخيرة ومستمرون حتى اقتلاعة من جذوره وتطهير كل شبر من أرض الكنانة من العملاء والخونة والمتآمرين على البلاد.