أحد ضيوف قناة "الجزيرة" يفضحها على الهواء أثناء بث الأكاذيب عن السعودية

تواصل قناة الجزيرة "القطرية" محاولاتها البائسة للإساءة السعودية، ببث الأكاذيب وفبركة الأحداث ونشر خطاب العداء والكراهية والفتن بين الشعوب والتطرف لخدمة مصالحها وأجندتها الخارجية لصالح إيران وغيرها.





وأوضح مقطع فيديو من حلقة الحصاد والذي يبث على القناة القطرية، كيف تستدرج ضيوفها من أجل الحديث عن السعودية بعد أن قام أحد الضيوف بفضحها على الهواء مباشرة في رده على سؤال لواقعة مفبركة طرحت عليه، حول تمكن الحوثيين من الاستيلاء على أراضٍ سعودية.





وقال الضيف من "باريس" علي ناصر الدين : "أنا لست ناطقًا باسم السعودية ولست محللاً عسكريًا .. أنا لم أسمع بهذه القصة أنا أتيت إلى الاستديو للحديث عن موضوع آخر متفق عليه مسبقًا وهو موضوع السودان، أما موضوع الحوثيين فأنا لم أسمع به".





وأحدث الرد حالة من الإرباك للبرنامج قبل أن يقوم المذيع بمحاولة مقاطعته كونه صدم القناة ولم يأتِ على هواها ومخططها الذي اعتادت عليه منذ سنوات لبث سمومها.





ووصف المحلل الحوثيين بالجماعة الإيرانية التي تحتل أراضي عربية، وقال ساخرًا وجّه سؤالك لضيفك من بيروت قد يكون عنده معلومة وهو على بعد ألفي كيلو متر، قبل أن يقاطعه المذيع.





وفي سياق متصل، كانت تقارير أمريكية قد ذكرت أن مشروع قانون داخل الكونجرس الأمريكي سيتم إسدال الستار عنه، يتعلق بالعملاء الأجانب، سيطول قناة "الجزيرة" وغيرها من وسائل الإعلام القطرية العاملة بسبب ممارساتها، ودعمها التطرف.





وقال الجمهوريون إن "الجزيرة" تقوم بالدعاية لصالح الجماعات المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة، والترويج لمصالح رعاتها من الحكومة القطرية بطريقة خفية.





واتهمت كلٌ من المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا، والمنظمة الإفريقية للتراث وحقوق الإنسان، والرابطة الخليجية للحقوق والحريات، في شكواها ابن صميخ المري بالتغطية على مقتل أكثر من 1200 عامل أجنبي في بناء المنشآت الرياضية لكأس العالم التي تستضيفها قطر عام 2022م.



