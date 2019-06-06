ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الحماية المدنية: حريق مصب برج شاكير لا يمثل خطورة على المتساكنين

الخميس 06/يونيو/2019 - 09:30 م
الحماية المدنية: حريق مصب برج شاكير لا يمثل خطورة على المتساكنين
Advertisements
طباعة
محمد وليد الجموسي
 
Advertisements
أوضح العميد معز تريعة المتحدث باسم الدّيوان الوطني للحماية المدنيّة، في تصريح لموقع موزاييك، أن الحريق الذي نشب مساء اليوم في مصب الفضلات في منطقة برج شاكير قد تم تطويقه والسيطرة على إنتشاره ولم يعد يشكل خطرا على المناطق السكنية المحاذية، وفق تأكيده.
وأفاد العميد تريعة بأن الحريق إنتشر على مساحة هكتار ونصف من المصبّ، وإندلع في أكوام الفضلات والقمامة مما تسبب في إرتفاع سحب من الدخان الكثيف في سماء المنطقة. 
وأكد أنه وبالتعاون والتنسيق مع الهياكل المعنية، تم توفير آلات كاسحة وفتح طرقات لدخول معدات الحماية بعد أن وجدت صعوبة في ذلك نظرا لتكدس أكوام القمامة، ويتم حاليا العمل على إخماد النيران. 
كما أشار العقيد إلى أن وحدات الحماية لم تسجل حالات إختناق في صفوف الأهالي القاطنين في المنطقة.


Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية
هولندا
0
x
20:45
1
إنجلترا
مباريات دولية ودية
البرازيل - أساسي
2
x
02:30
0
قطر - أساسي