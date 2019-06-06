الحماية المدنية: حريق مصب برج شاكير لا يمثل خطورة على المتساكنين

أوضح العميد معز تريعة المتحدث باسم الدّيوان الوطني للحماية المدنيّة، في تصريح لموقع موزاييك، أن الحريق الذي نشب مساء اليوم في مصب الفضلات في منطقة برج شاكير قد تم تطويقه والسيطرة على إنتشاره ولم يعد يشكل خطرا على المناطق السكنية المحاذية، وفق تأكيده.

وأفاد العميد تريعة بأن الحريق إنتشر على مساحة هكتار ونصف من المصبّ، وإندلع في أكوام الفضلات والقمامة مما تسبب في إرتفاع سحب من الدخان الكثيف في سماء المنطقة.

وأكد أنه وبالتعاون والتنسيق مع الهياكل المعنية، تم توفير آلات كاسحة وفتح طرقات لدخول معدات الحماية بعد أن وجدت صعوبة في ذلك نظرا لتكدس أكوام القمامة، ويتم حاليا العمل على إخماد النيران.

كما أشار العقيد إلى أن وحدات الحماية لم تسجل حالات إختناق في صفوف الأهالي القاطنين في المنطقة.







