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أبو الحجاج يحتضن بسطاء الأقصر (صور)

الخميس 06/يونيو/2019 - 09:30 م
أبو الحجاج يحتضن بسطاء الأقصر (صور)
ميدان أبو الحجاج
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طاهر الحساني
 
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احتضن ميدان أبو الحجاج مئات الأهالي من البسطاء بمدينة الأقصر وضواحيها، بعد إن أهملتهم سلطات المحافظة، على مدار نحو 10 سنوات.

ففي عام 2009، قرر محافظ الأقصر الأسبق سمير فرج إزالة حديقة خالد ابن الوليد التي كانت تقع بالقرب من ميدان أبو الحجاج، لوجودها فوق طريق الكباش الأثري والعمل على كشفه، إلا أنه رغم إنشاء حديقة الأقصر بشمال المدينة، لم يتم فتحها حتى الآن.

واشتكى أهالي الأقصر، من عدم وجود متنزهات بالمدينة تنفس عليهم، مما يجعلهم يلجئون إلى ميدان أبو الحجاج وشارع الكورنيش والممشى السياحي، الذين ليس بهم مظلات تحميهم من حرارة الشمس في أوقات النهار، وعدم تمتعهم بالخصوصية المحدودة كما يحدث في المتنزهات، مشيرين إلى الجلوس في هذه الأماكن لا فرق بينه وبين الجلوس في وسط الشوارع.

وأوضح العديد من الأهالي البسطاء، عدم مقدرتهم على الذهاب للكافيهات والنوادي، للارتفاع أسعارها، مؤكدين أن الأسرة التي تتكون من 4 أشخاص يحتاجون على الأقل مئتي جنيهًا، حال الجلوس داخل كافيه أو نادي لساعتين، على عكس المتنزهات التي تكون الأسعار أقل من ذلك بكثير.

وطالب الأهالي محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، بضرورة فتح حديقة الأقصر العامة، رأفة بالمواطنين في ظل غلاء الأسعار، وعدم وجود متنفس لهم.
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