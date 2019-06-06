70 ألف زائر لفعاليات عيد أمانات الباحة وعسير ونجران في يومين

كشفت أمانات مناطق الباحة وعسير ونجران عن زيادة عدد زوار فعاليات العيد التي أقامتها خلال اليومين الماضيين.





في الباحة، زاد زوار فعاليات الأمانة أكثر من ٤٥ ألف زائر في يومين، فيما زاد عدد زوار فعاليات أمانة عسير ١٨ ألف زائر. وفي نجران، زاد عدد زوار الفعاليات على ٦.٧٠٠ زائر.



