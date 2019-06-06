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صراع إيطالي على سينسي

الخميس 06/يونيو/2019 - 09:28 م
صراع إيطالي على سينسي
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ريهام عبد المحسن
 
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ذكرت تقارير صحفية إيطالية عن دخول يوفنتوس​ في صراع مفاجئ مع ميلان للفوز بخدمات ​ستيفانو سينسي نجم ساسولو ​ في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وأفاد موقع فوتبول إيطاليا بأن إدارة السيدة العجوز مستعدة لتقديم عرض يبلغ 25 مليون يورو لساسولو مقابل الفوز بخدمات سينسي ذو الـ23 عاما والذي يعد هدفا بالنسبة لميلان​.

وأشار الموقع الإيطالي إلى أن سينسي سيكون من اللاعبين المفضلين لماوريسيو ساري الذي من المتوقع أن يكون المدير الفني الجديد ليوفنتوس في الأسابيع المقبلة.
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