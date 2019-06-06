جرجيس: مهاجرون يحتجزون فريق الهلال الأحمر

تم منذ قليل احتجاز فريق الهلال الأحمر التونسي بمدنين لمدة ساعة ونصف من قبل الـ75 مهاجرا الموجودين حاليا على متن الباخرة Mardive601 ، وتم إخلاء سبيلهم بعد ذلك.

وقد رفض المهاجرون كل أشكال المساعدة ليتم منع الفريق من النزول من الباخرة والعودة إلى الميناء لكن بعد حوار تم السماح لهم بالنزول والرجوع، وقد إنتقل فريق من الهلال الأحمر التونسي بمدنين متكون من فريق طبي يحمل مساعدات متكونة من أغطية وأدوية ومواد غذائية إلى الباخرة لتقديم المساعدة والمراقبة الصحية للمهاجرين العالقين على متن الباخرة منذ يوم الجمعة الفارط وفق منير كسيكسي كاتب عام الهلال الاحمر بمدنين الذي كان على متن الباخرة.

وقد قام المهاجرون بالتجمهر والاحتجاج صبيحة اليوم ودخلوا في إضراب جوع، مطالبين بمغادرة الباخرة وتمكينهم من الدخول إلى اليابسة.

يذكر أن الباخرة Mardive601 عالقة في البحر قريبا من ميناء جرجيس منذ ما يقارب الأسبوع وعلى متنها 75 مهاجرا افريقيا في انتظار ترخيص الدخول من السلط الجهوية.



