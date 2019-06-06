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النيابة تستعجل تحريات المباحث حول واقعة سرقة معمل تحاليل بمدينة نصر

الخميس 06/يونيو/2019 - 09:23 م
النيابة تستعجل تحريات المباحث حول واقعة سرقة معمل تحاليل بمدينة نصر
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داليا عادل
 
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طالبت نيابة مدينة نصر بأستعجال تحريات المباحث حول واقعه تشكيل عصابى لقيامه بسرقه معمل تحاليل طبية.

تعود الواقعة عندما تمكنت قوة من وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم من ضبط 3 أشخاص بمنطقة عزبة الهجانة بدائرة القسم، سبق إتهام إثنين منهم فى عدد 6 قضايا "سرقة متنوعة – مخدرات"، وبحوزتهم جهاز ميكروسكوب طبى وجهاز تحليل هرمونات وشاشة كمبيوترو هاتف محمول وساعة رقمية.

وبمواجهتمها أقروا بسرقه المضبوطات من داخل معمل تحاليل كائن بدائرة القسم بأسلوب "كسر الباب"، وبإستدعاء موظف بالمعمل تعرف على المضبوطات وإتهمهم بالسرقة، حرر محضر بالواقعه وأخطرت النيابه التى تولت التحقيقات.
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