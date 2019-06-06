"فرقتنا الحدود وجمعتنا الموسيقى".. سند عزيزية يطرح أبرز خمس أغاني بالوطن العربي (فيديو)

"فرقتنا الحدود وجمعتنا الموسيقى"، بهذه الكلمات أطلق الفنان الأردني سند عزيزية فيديو كليب ميدلي الحدود الذي يضم خمس أغاني من لغات مختلفة فيبدأ بأغنية "Kiralik ask" من مسلسل حب للإيجار لينتقل بعدها لأغنية عمرو دياب الضاربة "يا أجمل عيون" بصوته العذب.





ولم يخلو الكليب من الحياة والألوان كما قدم أغنية مسلسل "لا كاسا دي باييل" "بيلا تشاو" ليعود مع الجمهور لأهم أغاني التسعنيات أغنية الشاب خالد "دي دي وا" وباسلوب متقن ومدروس انتقل الى أغنية "يا حبيب القلب مال "لنجم رامي عياش.





نذكر ان الكليب من اخراج احمد العجلان وتوزيع رامي رئيس.



