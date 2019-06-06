محمد زكي: شهداء كمين العريش أحبطوا عملية تشبه حادثة مسجد الروضة
الخميس 06/يونيو/2019 - 09:16 م
هدى عبدالرازق
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وجه اللواء محمد زكي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، التحية لكل شهداء الوطن، مشيرًا إلى أن سرعة القصاص لشهداء كمين العريش يؤكد على وجود قاعدة بيانات لدى وزارة الداخلية تحتوي على أدق البيانات، بالإضافة إلى وجود تعاون بين المواطن والأجهزة الأمنية في تبادل المعلومات.
وأشار "زكي"، خلال اتصال هاتفي عبر قناة مصر الأولى، اليوم الخميس، إلى أن المواطن يجب ألا يبخل عن الأجهزة الأمنية في تقديم ما يفيدهم من معلومات، حتى وإن شعر أنها معلومة ليست هامة، مضيفًا أن مصر تعيش في محيط محتقن جدا.
وتوقع أن منفذي هجوم العريش كانوا يريدون اقتحام المدينة لتنفيذ عملية تشبه حادثة مسجد الروضة، خاصة وأن المواطنين كانوا متجمعين في ساحات الصلاة.
وأشار "زكي"، خلال اتصال هاتفي عبر قناة مصر الأولى، اليوم الخميس، إلى أن المواطن يجب ألا يبخل عن الأجهزة الأمنية في تقديم ما يفيدهم من معلومات، حتى وإن شعر أنها معلومة ليست هامة، مضيفًا أن مصر تعيش في محيط محتقن جدا.
وتوقع أن منفذي هجوم العريش كانوا يريدون اقتحام المدينة لتنفيذ عملية تشبه حادثة مسجد الروضة، خاصة وأن المواطنين كانوا متجمعين في ساحات الصلاة.
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