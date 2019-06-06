ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

محمد زكي: شهداء كمين العريش أحبطوا عملية تشبه حادثة مسجد الروضة

الخميس 06/يونيو/2019 - 09:16 م
محمد زكي: شهداء كمين العريش أحبطوا عملية تشبه حادثة مسجد الروضة
اللواء محمد زكي
Advertisements
طباعة
هدى عبدالرازق
 
Advertisements
وجه اللواء محمد زكي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، التحية لكل شهداء الوطن، مشيرًا إلى أن سرعة القصاص لشهداء كمين العريش يؤكد على وجود قاعدة بيانات لدى وزارة الداخلية تحتوي على أدق البيانات، بالإضافة إلى وجود تعاون بين المواطن والأجهزة الأمنية في تبادل المعلومات.

وأشار "زكي"، خلال اتصال هاتفي عبر قناة مصر الأولى، اليوم الخميس، إلى أن المواطن يجب ألا يبخل عن الأجهزة الأمنية في تقديم ما يفيدهم من معلومات، حتى وإن شعر أنها معلومة ليست هامة، مضيفًا أن مصر تعيش في محيط محتقن جدا.

وتوقع أن منفذي هجوم العريش كانوا يريدون اقتحام المدينة لتنفيذ عملية تشبه حادثة مسجد الروضة، خاصة وأن المواطنين كانوا متجمعين في ساحات الصلاة.
Advertisements
المزيد عن: شهداء كمين العريش حادث مسجد الروضة اللواء محمد زكي
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية
هولندا
0
x
20:45
1
إنجلترا
مباريات دولية ودية
البرازيل - أساسي
2
x
02:30
0
قطر - أساسي